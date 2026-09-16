Формула-1 на грани отмены этапов на Ближнем Востоке: Имола, Зандворт и Барселона в резерве

Военные конфликты могут привести к отмене гонок Формулы-1 в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре и Абу-Даби.

Сайт GPblog сообщает о потенциальной отмене этапов Формулы-1 в странах Ближнего Востока.



Вспомним, что военные столкновения стали причиной отмены Гран-при в Саудовской Аравии и Бахрейне. Также под вопросом находится проведение гонок в Катаре и Абу-Даби.



В представленном календаре на сезон-2027 все эти этапы снова присутствуют. Однако руководство Формула-1 уже готовится к возможному их исключению.



Если гонки на Ближнем Востоке не состоятся, их заменят этапами в Имоле, Зандворте и Барселоне.