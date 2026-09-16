Спринтовый заезд в Монако: Формула-1 объявляет интригующие планы на сезон-2027

Спринтовый заезд в Монако: Формула-1 ожидает увеличения интриги и непредсказуемости.

Формула-1 объяснила свои планы на проведение спринтового заезда в Монако в предстоящем сезоне.



Такое решение вызвало обсуждения среди разнообразных групп, включая поклонников и экспертов. Тем не менее организаторы убеждены, что это добавит привлекательности гоночному уикэнду.



Формула-1 подчеркнула, что ожидает увеличения непредсказуемости на этапе благодаря такой стратегии. Ограниченное время для тренировок не позволит командам полностью подготовиться к гонке.



В дополнение к этому победители в спринте и основной гонке могут отличаться, что придаст этапу дополнительной интриги.



Учитывая популярность квалификационных гонок в Монако, организаторы пришли к выводу, что проведение двух квалификаций усилит интерес зрителей к гонкам в течение уикэнда.