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Спринтовый заезд в Монако: Формула-1 объявляет интригующие планы на сезон-2027

Спринтовый заезд в Монако: Формула-1 ожидает увеличения интриги и непредсказуемости.
Спринтовый заезд в Монако: Формула-1 объявляет интригующие планы на сезон-2027
Гран-при Монако / Getty Images

Формула-1 объяснила свои планы на проведение спринтового заезда в Монако в предстоящем сезоне.

Такое решение вызвало обсуждения среди разнообразных групп, включая поклонников и экспертов. Тем не менее организаторы убеждены, что это добавит привлекательности гоночному уикэнду.

Формула-1 подчеркнула, что ожидает увеличения непредсказуемости на этапе благодаря такой стратегии. Ограниченное время для тренировок не позволит командам полностью подготовиться к гонке.

В дополнение к этому победители в спринте и основной гонке могут отличаться, что придаст этапу дополнительной интриги.

Учитывая популярность квалификационных гонок в Монако, организаторы пришли к выводу, что проведение двух квалификаций усилит интерес зрителей к гонкам в течение уикэнда.

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