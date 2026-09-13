Астон Мартин рассматривает смену поставщика двигателей: Хонда под угрозой

Астон Мартин рассматривает возможность замены двигателей Хонда из-за их низкой эффективности и надежности в текущем сезоне.

Как сообщает FormulaPassion, Астон Мартин рассуждает о смене поставщика двигателей.



С начала текущего гоночного сезона команда использует двигатели, произведенные Хонда, но их эффективность и надежность подвергаются сомнению.



В настоящее время Астон Мартин занимает предпоследнее место в общем рейтинге, набрав всего три очка.



Согласно источнику, после гонки в Монце Лоренс Стролл предложил Ред Булл поставлять их двигатели. Однако "быки" отказались от предложения, не желая в настоящее время расширять свою клиентуру.



Такой поворот событий не устраивает ФИА и Формулу-1. Организации стремятся удержать Хонда в чемпионате, так как это единственный производитель двигателей за пределами Европы.



Напомним, что ранее Андреа Кими Антонелли, пилот команды Mercedes, выразил свое мнение о новом гоночном маршруте в Мадриде.