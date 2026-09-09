Сын легенды Формулы-1 вступает в молодежную программу Red Bull: большие надежды на Робина Райкконена
11-летний Робин Райкконен, сын чемпиона Формулы-1, станет участником молодежной программы Red Bull.
Red Bull объявила о включении Робина Райкконена в свою молодежную программу.
Робин, 11-летний гонщик и сын Кими Райкконена, победителя чемпионата мира по Формуле-1 2007 года, будет представлять молодежную программу Red Bull в следующем сезоне, и на него возлагаются большие надежды.
Райкконен-младший считается одним из наиболее перспективных гонщиков своего поколения.
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