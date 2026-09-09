Сын легенды Формулы-1 вступает в молодежную программу Red Bull: большие надежды на Робина Райкконена

11-летний Робин Райкконен, сын чемпиона Формулы-1, станет участником молодежной программы Red Bull.

Red Bull объявила о включении Робина Райкконена в свою молодежную программу.



Робин, 11-летний гонщик и сын Кими Райкконена, победителя чемпионата мира по Формуле-1 2007 года, будет представлять молодежную программу Red Bull в следующем сезоне, и на него возлагаются большие надежды.



Райкконен-младший считается одним из наиболее перспективных гонщиков своего поколения.