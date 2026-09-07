Вольфф оценил рискованную борьбу между пилотами своей команды
Руководитель команды Мерседес подводит итоги Гран-при Италии.
Стоит отметить, что победителем стал Андреа Кими Антонелли, который сумел взойти с 19-го места.
Вольфф, в роли главы команды, признал, что ему пришлось испытать множество напряженных моментов во время гонки между его пилотами. В любой момент Мерседес мог оказаться в затруднительном положении.
"Моментами мы думали: "Борьба чистая, но несколько плотная". Я держал палец у кнопки для связи с Маркусом, Боно, Кими и Джорджем – но мне не пришлось ничего нажимать.
Последний инцидент вышел неудачным. Джордж пытался не срезать поворот, а Кими, очевидно, выехал в гравий. Все могло закончиться катастрофой с точки зрения результата гонки. Мы могли выставить себя идиотами.
Мы обсудим эту ситуацию в качестве шага на пути к тому, как мы хотим гоняться в будущем. Но мне кажется, было правильно продемонстрировать командный дух и позволить им побороться друг с другом".
Ранее было отмечено, что Антонелли стал обладателем уникального достижения.