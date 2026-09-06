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Алонсо и Лоусон начнут Гран-при Италии с пит-лейна: технические изменения в болидах

Алонсо и Лоусон начнут Гран-при Италии с пит-лейна из-за замены компонентов болидов и корректировки настроек после квалификации.
Алонсо и Лоусон начнут Гран-при Италии с пит-лейна: технические изменения в болидах
Фернандо Алонсо / Getty Images

Как сообщает RacingNews365, Фернандо Алонсо из команды Астон Мартин и Лиам Лоусон, представляющий Racing Bulls, начнут Гран-при Италии с пит-лейна.

В Астон Мартин решили заменить на болиде Алонсо модуль MGU-K, аккумуляторную систему и блок управления электроникой после прохождения квалификации.

В отношении Лоусона, несмотря на ранее наложенный штраф за замену двигателя, его команда определилась с решением заменить заднее антикрыло и внести коррективы в настройки подвески.
 

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