Алонсо и Лоусон начнут Гран-при Италии с пит-лейна: технические изменения в болидах

Алонсо и Лоусон начнут Гран-при Италии с пит-лейна из-за замены компонентов болидов и корректировки настроек после квалификации.

Как сообщает RacingNews365, Фернандо Алонсо из команды Астон Мартин и Лиам Лоусон, представляющий Racing Bulls, начнут Гран-при Италии с пит-лейна.



В Астон Мартин решили заменить на болиде Алонсо модуль MGU-K, аккумуляторную систему и блок управления электроникой после прохождения квалификации.



В отношении Лоусона, несмотря на ранее наложенный штраф за замену двигателя, его команда определилась с решением заменить заднее антикрыло и внести коррективы в настройки подвески.

