Пиастри опустили с третьего на шестое место из-за инцидента с Лоусоном

Пиастри получил штраф за мешающее вождение, что снизило его стартовую позицию на Гран-при Италии.

Австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду Макларен, был сброшен на три позиции в стартовом ряду Гран-при Италии.



По итогам квалификации Пиастри замыкал тройку лидеров.



Однако, после квалификационных заездов стюарды применили к Пиастри санкции, снизив его на три позиции за то, что он мешал Лиаму Лоусону.



Инцидент произошел в начальной части квалификации, когда Пиастри не пропустил пилота команды Рэйсинг Буллз на втором повороте.

