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Пиастри опустили с третьего на шестое место из-за инцидента с Лоусоном

Пиастри получил штраф за мешающее вождение, что снизило его стартовую позицию на Гран-при Италии.
Пиастри опустили с третьего на шестое место из-за инцидента с Лоусоном
Оскар Пиастри / Getty Images

Австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду Макларен, был сброшен на три позиции в стартовом ряду Гран-при Италии.

По итогам квалификации Пиастри замыкал тройку лидеров.

Однако, после квалификационных заездов стюарды применили к Пиастри санкции, снизив его на три позиции за то, что он мешал Лиаму Лоусону.

Инцидент произошел в начальной части квалификации, когда Пиастри не пропустил пилота команды Рэйсинг Буллз на втором повороте.
 

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