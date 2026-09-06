Пиастри опустили с третьего на шестое место из-за инцидента с Лоусоном
Пиастри получил штраф за мешающее вождение, что снизило его стартовую позицию на Гран-при Италии.
Австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду Макларен, был сброшен на три позиции в стартовом ряду Гран-при Италии.
По итогам квалификации Пиастри замыкал тройку лидеров.
Однако, после квалификационных заездов стюарды применили к Пиастри санкции, снизив его на три позиции за то, что он мешал Лиаму Лоусону.
Инцидент произошел в начальной части квалификации, когда Пиастри не пропустил пилота команды Рэйсинг Буллз на втором повороте.
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