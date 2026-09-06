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Гасли впервые выигрывает поул, а Гран-при Италии устанавливает рекорд близости результатов

Пьер Гасли выигрывает свой первый поул, а десять лучших гонщиков устанавливают рекорд близости результатов.
Гасли впервые выигрывает поул, а Гран-при Италии устанавливает рекорд близости результатов
Гран-при Италии-2026 / Getty Images

Квалификационные заезды к Гран-при Италии 2026 года принесли несколько сюрпризов.

Прежде всего, стоит упомянуть, что гонщик команды Альпин Пьер Гасли впервые в своей карьере выиграл поул, что стало настоящим открытием.

Другим неожиданным моментом стало установление нового рекорда по близости результатов. Все десять гонщиков, которые прошли в третий этап, были отделены всего на 0.500 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне на треке в Интерлагосе, когда разница между гонщиками составила 0.528 секунды.

Напомним, ранее Формула-1 заявила о намерении провести коллективную презентацию гоночных автомобилей перед стартом сезона 2027 года.

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