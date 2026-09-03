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Disney и Формула-1 отмечают 20-летие Тачек на трассе в Монце

Молния Маккуин отметил 20-летие франшизы Тачки, сделав круг на трассе в Монце перед Гран-при Италии.
Disney и Формула-1 отмечают 20-летие Тачек на трассе в Монце
Молния Маккуин / Sky Sports

Sky Sports сообщает о сотрудничестве Disney и Формулы-1 в организации совместного события.

Акция, приуроченная к 20-летию анимационного фильма Тачки, была проведена на гоночной трассе в Монце, где в ближайшие выходные состоится Гран-при Италии.

В рамках этого события, главный персонаж мультфильма Молния Маккуин сделал круг по известной трассе.



Стоит отметить, что Disney и Формула-1 ранее объявили о своем стратегическом партнерстве. Во время этого события также была представлена новая линия одежды.

Напомним, ранее стало известно, что Ландо Норрис основывает собственную гоночную команду LN4 Fusion.

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