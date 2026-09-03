Disney и Формула-1 отмечают 20-летие Тачек на трассе в Монце
Молния Маккуин отметил 20-летие франшизы Тачки, сделав круг на трассе в Монце перед Гран-при Италии.
Sky Sports сообщает о сотрудничестве Disney и Формулы-1 в организации совместного события.
Акция, приуроченная к 20-летию анимационного фильма Тачки, была проведена на гоночной трассе в Монце, где в ближайшие выходные состоится Гран-при Италии.
В рамках этого события, главный персонаж мультфильма Молния Маккуин сделал круг по известной трассе.
Ka-Chow! Lightning McQueen has arrived in Monza 🤩🇮🇹— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 3, 2026
The seven-time Piston Cup champion makes an appearance at the 2026 Italian Grand Prix to mark the franchise’s 20th anniversary ⚡️🏁 pic.twitter.com/U633vtkLIb
Стоит отметить, что Disney и Формула-1 ранее объявили о своем стратегическом партнерстве. Во время этого события также была представлена новая линия одежды.
Напомним, ранее стало известно, что Ландо Норрис основывает собственную гоночную команду LN4 Fusion.
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