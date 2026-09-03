Disney и Формула-1 отмечают 20-летие Тачек на трассе в Монце

Молния Маккуин отметил 20-летие франшизы Тачки, сделав круг на трассе в Монце перед Гран-при Италии.

Sky Sports сообщает о сотрудничестве Disney и Формулы-1 в организации совместного события.



Акция, приуроченная к 20-летию анимационного фильма Тачки, была проведена на гоночной трассе в Монце, где в ближайшие выходные состоится Гран-при Италии.



В рамках этого события, главный персонаж мультфильма Молния Маккуин сделал круг по известной трассе.

Ka-Chow! Lightning McQueen has arrived in Monza 🤩🇮🇹



The seven-time Piston Cup champion makes an appearance at the 2026 Italian Grand Prix to mark the franchise’s 20th anniversary ⚡️🏁 pic.twitter.com/U633vtkLIb — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 3, 2026

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