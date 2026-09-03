Юки Цунода: возвращение в гонки или замена Окона в Хаас?

Цунода может вернуться в активные гонки, заменив Окона в команде Хаас в следующем сезоне.

Юки Цунода, запасной пилот команды Ред Булл, имеет шанс вернуться в активные гонки, сообщает Лоренс Баретто.



В данный момент Цунода заменяет Лиама Лоусона в команде Racing Bulls. Этот японский пилот уже принял участие в гонке в Нидерландах и планирует выступить в Монце.



Его выступление в Зандворте снова привлекло к нему внимание. В частности, команда Хаас рассматривает Цуноду как потенциального заместителя Эстебана Окона.



Однако, американская команда также рассматривает своего запасного пилота Ре Хиракаву. Один из этих гонщиков, вероятно, заменит Окона в следующем сезоне.



Гонка в Монце может стать решающим фактором в выборе Хаас.



Напомним, ранее сообщалось, что Ландо Норрис основывает собственную гоночную команду LN4 Fusion.