Юки Цунода: возвращение в гонки или замена Окона в Хаас?
Цунода может вернуться в активные гонки, заменив Окона в команде Хаас в следующем сезоне.
Юки Цунода, запасной пилот команды Ред Булл, имеет шанс вернуться в активные гонки, сообщает Лоренс Баретто.
В данный момент Цунода заменяет Лиама Лоусона в команде Racing Bulls. Этот японский пилот уже принял участие в гонке в Нидерландах и планирует выступить в Монце.
Его выступление в Зандворте снова привлекло к нему внимание. В частности, команда Хаас рассматривает Цуноду как потенциального заместителя Эстебана Окона.
Однако, американская команда также рассматривает своего запасного пилота Ре Хиракаву. Один из этих гонщиков, вероятно, заменит Окона в следующем сезоне.
Гонка в Монце может стать решающим фактором в выборе Хаас.
Напомним, ранее сообщалось, что Ландо Норрис основывает собственную гоночную команду LN4 Fusion.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: