Ландо Норрис основывает собственную гоночную команду LN4 Fusion
LN4 Fusion готовится к дебюту в Формуле-3, итальянской Формуле-4 и серии FRECA, планируя в будущем присоединиться к Формуле-2 и британской Формуле-4.
Ландо Норрис, гонщик команды Макларен, заявил о создании своей личной гоночной команды.
В следующем сезоне LN4 Fusion примет участие в ряде молодежных гоночных чемпионатов.
LN4 Fusion дебютирует в Формуле-3, итальянской Формуле-4 и региональной европейской серии FRECA. В дальнейшем команда намерена присоединиться к британской Формуле-4 и Формуле-2.
Главный офис LN4 Fusion будет находиться в Венето в Италии, где в настоящее время идет строительство базы. Британская ветвь будет расположена в Кембриджшире.
Кроме того, Норрис запустил программу поддержки молодых гонщиков под названием LN4 Legacy Programme, руководство которой возглавит бывший спортивный директор Альпин, Джулиан Раус.
Стоит также отметить, что Монца готовится к сложным условиям Гран-при Италии 2026 года.
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