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Гран-при Италии 2026: аномальная жара и ветер ожидают гонщиков в Монце

Аномальная жара и сильный ветер: Монца готовится к сложным условиям Гран-при Италии 2026 года.
Гран-при Италии 2026: аномальная жара и ветер ожидают гонщиков в Монце
Getty Images

Информационный портал racingnews365 сообщает, что Гран-при Италии 2026 года ожидается в непростых погодных условиях.

С 4 по 6 сентября в Монце ожидается аномально высокая температура, которая в среднем может достигать 34 градусов Цельсия.

Несмотря на то, что осадки не прогнозируются, основной проблемой для гонщиков может стать ветер.

Предположительно, переменчивый и сильный ветер может привести к ряду трудностей для команд.

Ранее было упомянуто, что Феррари планирует значительные обновления для гонки в Монце.

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