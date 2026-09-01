Гран-при Италии 2026: аномальная жара и ветер ожидают гонщиков в Монце

Аномальная жара и сильный ветер: Монца готовится к сложным условиям Гран-при Италии 2026 года.

Информационный портал racingnews365 сообщает, что Гран-при Италии 2026 года ожидается в непростых погодных условиях.



С 4 по 6 сентября в Монце ожидается аномально высокая температура, которая в среднем может достигать 34 градусов Цельсия.



Несмотря на то, что осадки не прогнозируются, основной проблемой для гонщиков может стать ветер.



Предположительно, переменчивый и сильный ветер может привести к ряду трудностей для команд.



Ранее было упомянуто, что Феррари планирует значительные обновления для гонки в Монце.