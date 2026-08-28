Феррари готовит мощное обновление для Гран-при Италии: новый двигатель и улучшенная аэродинамика

Скудерия Феррари готовит обновленный двигатель и улучшенную аэродинамику для гонки в Монце, ожидая сократить отставание от Мерседеса.

Согласно информации от Autosport, Феррари намерена внести существенные изменения в свою технику для Гран-при Италии.



На предстоящей гонке в Монце Скудерия представит обновленный двигатель и улучшенную аэродинамику.



По правилам ADUO, команде разрешено дважды в сезон вносить обновления в двигатель. Предполагается, что благодаря этим изменениям Феррари сможет сократить отставание от Мерседеса вдвое.



Эксперты предсказывают, что новая силовая установка с модернизированной камерой сгорания и турбокомпрессором увеличит мощность Скудерии на 15 л.с.



Кроме того, Феррари внесла усовершенствования в свое заднее антикрыло, новая версия которого будет впервые использована в Монце.



Представители Мерседеса также отметили, что они готовят обновления.