Цунода готов покинуть Формулу-1, если не найдет место в следующем сезоне

Резервный пилот команды Red Bull Юки Цунода поделился своими мыслями о будущем и своих планах.



В данный момент Цунода выступает за Racing Bulls, заменяя Изака Хаджара, который временно не участвует в гонках из-за полученной травмы.



Тем не менее Цунода заявил о своей готовности покинуть Формулу-1, если в следующем сезоне он не найдет для себя место.

Цунода заявил:

Обсуждать подобные вопросы не в моей компетенции. Эта сфера отдана в ведение исключительно моему менеджеру. Моя же задача - быть быстрым на трассе, ну и все такое прочее. И конечно же, во главе угла я всегда ставлю прежде всего Формулу-1. Именно там я хочу выступать, и именно там я стремлюсь добиваться как можно больших успехов. Этого, скажу я вам, мне не занимать.

Но вместе с тем присутствует понимание, что нет желания два года сидеть в боксах. Я хочу принимать участие в гонках. Так что если случится такое, что я не смогу найти себе место в Ф-1 в следующем сезоне, то тогда придется искать возможности уже в других гоночных сериях.