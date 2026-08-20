Макс Ферстаппен подписывает мегаконтракт с Red Bull до 2030 года: годовой доход удваивается

Ферстаппен удваивает свой доход с новым контрактом до 2030 года.

Макс Ферстаппен, пилот Red Bull, заключил обновленный контракт, как сообщил журналист Марк Лимаше.



Недавно Ферстаппен подписал новое соглашение, которое будет действовать до 2030 года.



Важно отметить, что его годовой доход увеличился почти в два раза.



По данным Лимаше, четырехкратный обладатель титула чемпиона мира теперь будет зарабатывать около 115 миллионов долларов в год, из которых 92 миллиона - это его базовая зарплата, а оставшиеся 20 миллионов - это бонусы.



Также следует упомянуть, что в ближайшие выходные состоится Гран-при Нидерландов.