Антонелли выбрал Монцу для замены двигателя: последний на старте
Андреа Кими Антонелли, пилот команды Мерседес, подтвердил, что его стартовая позиция в гонке в Монце будет последней.
Ранее стало известно, что лидеру в индивидуальном зачете придется заменить двигатель. Это решение было принято командой именно для гонки в Монце.
Антонелли объяснил выбор этого места для замены двигателя тем, что на итальянской трассе ему будет легче обходить соперников, и, теоретически, он не потеряет много очков.
Штраф за новый двигатель я получу на этапе в Монце. Это было нашим общим решением, ведь Монца - одна из трасс, где обгоны даются проще всего. Да еще это домашний для меня этап, но я все же больше думаю о борьбе за победу в чемпионате, так что мне нужно трезво оценивать ситуацию, думая о том, на какой трассе у меня будет больше шансов отыграть много позиций по ходу гонки. Вот почему именно Монца находится в самом верху списка трасс, наиболее предпочтительных для того, чтобы отбыть моторный штраф.
Именно поэтому Монца входит в список трасс, где предпочтительнее всего отбыть штраф за замену двигателя.
Стоит отметить, что в ближайшие выходные состоится Гран-при Нидерландов.