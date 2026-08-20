Феррари и Хэмилтон: новый сезон, новый контракт - официальное объявление ожидается в Монце

Новый контракт Хэмилтона с Феррари ожидается перед Гран-при в Монце.

По данным F1 Oversteer, Феррари и Льюис Хэмилтон готовятся к официальному объявлению о продолжении их партнерства.



Сообщается, что новый контракт между ними уже согласован.



Феррари предложила Хэмилтону продолжить сотрудничество еще на один сезон, что даст ему возможность выступать за итальянскую команду в следующем году.



Предполагается, что официальное объявление будет сделано перед началом и во время домашнего Гран-при Феррари в Монце.



В этом сезоне Льюис Хэмилтон занимает вторую строчку в личном зачете с 169 очками.



Также стоит отметить, что Ред Булл ранее также объявил о продлении контракта со своим гонщиком.