Феррари и Хэмилтон: новый сезон, новый контракт - официальное объявление ожидается в Монце
Новый контракт Хэмилтона с Феррари ожидается перед Гран-при в Монце.
По данным F1 Oversteer, Феррари и Льюис Хэмилтон готовятся к официальному объявлению о продолжении их партнерства.
Сообщается, что новый контракт между ними уже согласован.
Феррари предложила Хэмилтону продолжить сотрудничество еще на один сезон, что даст ему возможность выступать за итальянскую команду в следующем году.
Предполагается, что официальное объявление будет сделано перед началом и во время домашнего Гран-при Феррари в Монце.
В этом сезоне Льюис Хэмилтон занимает вторую строчку в личном зачете с 169 очками.
Также стоит отметить, что Ред Булл ранее также объявил о продлении контракта со своим гонщиком.
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