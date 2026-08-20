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Ферстаппен остается в Ред Булл: контракт обновлен до 2030 года

Несмотря на слухи о возможном переходе в Мерседес или Макларен, Ферстаппен остается в Ред Булл до 2030 года.
Ферстаппен остается в Ред Булл: контракт обновлен до 2030 года
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен продолжит свою карьеру в команде Ред Булл, обновив свой контракт до 2030 года. Ферстаппен, обладатель четырех титулов чемпиона Формулы-1, ранее мог бы покинуть команду после окончания предыдущего контракта в 2028 году.



Однако, пока неизвестно, предусмотрена ли в новом контракте возможность его раннего завершения.

Ранее команды Мерседес и Макларен были упомянуты как возможные варианты для продолжения карьеры Ферстаппена.

Кроме того, стоит упомянуть, что команда Уильямс недавно продлила контракт с одним из своих гонщиков.

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