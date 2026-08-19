Карлос Сайнс продолжит карьеру в Williams Racing: долгосрочное соглашение продлено

Сайнс остается в Уильямс: продолжение успешного партнерства с 2025 года.

Уильямс официально объявила о продлении долгосрочного соглашения с Карлосом Сайнсом, согласно пресс-релизу команды.



Испанец Сайнс продолжит свою карьеру в британской команде, куда он вступил в 2025 году и стал важной частью в процессе перестройки команды.



Стоит отметить, что в прошлом сезоне Сайнс помог Уильямс достигнуть наилучших показателей с 2016 года, заняв первую позицию на подиуме для команды, финишировав третьим в Баку.



Также испанский гонщик занял позиции на подиуме в спринт-гонке в Остине и на Гран-при Катара.



Следует добавить, что гонщик команды Red Bull получил травму и, возможно, не сможет принять участие в Гран-при Нидерландов.