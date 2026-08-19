Травма Аджара меняет состав гонщиков на Гран-при Нидерландов

Лиам Лоусон может заменить травмированного Исака Аджара на Гран-при Нидерландов, а его место в команде Рейсинг Буллз может занять Юки Цунода.

Исак Аджар во время тренировочного пробега получил травму запястья, что может помешать его участию в Гран-при Нидерландов в Зандворте, согласно информации от Autosport.



Если 21-летний французский гонщик не сможет участвовать в соревнованиях, его место в основном составе займет Лиам Лоусон. Этот гонщик из Новой Зеландии вновь станет членом команды Макса Ферстаппена.



Тем временем, место Лоусона в команде Рейсинг Буллз может быть передано Юки Цуноде, резервному пилоту, который будет выступать вместе с Арвидом Линдбладом.



Команда Ред Булл выразила свою надежду на скорейшее возвращение Аджара к следующему этапу в Монце. Однако стоит отметить, что окончательное решение по этому вопросу в Ред Булл еще не принято.



В то же время, команда Уильямс продолжает свое сотрудничество с одним из своих пилотов, продлив с ним договор.