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Алекс Албон продолжит карьеру в Уильямс: подписан новый контракт

Таиландский гонщик Алекс Албон продлевает контракт с Уильямс, подробности соглашения остаются неизвестными.
Алекс Албон продолжит карьеру в Уильямс: подписан новый контракт
Алекс Албон / williamsf1.com

Уильямс Racing подтвердила продолжение сотрудничества с гонщиком Алексом Албоном.

Албон, который родился в Таиланде, подписал новый долгосрочный контракт, хотя конкретные детали соглашения не были раскрыты.

Стоит отметить, что Албон присоединился к Уильямс Racing в 2022 году. Его предыдущий сезон был наиболее успешным, когда он занял восьмое место в общем зачете.

Впрочем, текущий сезон для Уильямс и Албона оказался менее успешным. После десяти гонок на счету Албона всего пять очков.

Было также упомянуто, что Уильямс ведет переговоры с другим гонщиком.

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