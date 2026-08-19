Алекс Албон продолжит карьеру в Уильямс: подписан новый контракт

Таиландский гонщик Алекс Албон продлевает контракт с Уильямс, подробности соглашения остаются неизвестными.

Уильямс Racing подтвердила продолжение сотрудничества с гонщиком Алексом Албоном.



Албон, который родился в Таиланде, подписал новый долгосрочный контракт, хотя конкретные детали соглашения не были раскрыты.



Стоит отметить, что Албон присоединился к Уильямс Racing в 2022 году. Его предыдущий сезон был наиболее успешным, когда он занял восьмое место в общем зачете.



Впрочем, текущий сезон для Уильямс и Албона оказался менее успешным. После десяти гонок на счету Албона всего пять очков.



Было также упомянуто, что Уильямс ведет переговоры с другим гонщиком.