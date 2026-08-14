Альпин готовит новый контракт для Колапинто: Бриаторе придерживает решение

Альпин готовит новый контракт для Колапинто, но ожидает лучшего момента для предложения.

Как отметил журналист Марк Лимаше, Альпин готовит обновленное предложение контракта для Франко Колапинто. По информации от источника, французский автогонщический коллектив уже подготовил новое соглашение с аргентинским гонщиком по модели 1+1.



Однако, по указанию Флавио Бриаторе, команда еще не представила Колапинто возможность подписать обновленное соглашение. Официальный представитель не против продления соглашения с Колапинто, но он предпочитает подождать, как сложится ситуация на рынке переходов пилотов, чтобы совершить наиболее выгодный шаг.



Ранее было упомянуто, что Ред Булл уже предложил своему пилоту обновленный контракт.