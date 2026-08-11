Хаас ищет замену Окону: Форнароли, Хиракава и Дуэн в списке претендентов

Хаас рассматривает Форнароли, Хиракаву и Дуэна в качестве возможных замен Окону, не оправдавшему ожидания команды.

Как сообщает racingnews365, автогонная команда Хаас активно ищет замену для своего текущего гонщика Эстебана Окона.



Окон, несмотря на то, что он французский гонщик, не оправдывает ожиданий команды своими результатами, поэтому Хаас рассматривает других потенциальных кандидатов на следующий сезон.



На данный момент в списке возможных замен Окона находятся Леонардо Форнароли, Рё Хиракава и Джек Дуэн.



Хотя американская команда еще не приняла окончательное решение, они ясно дали понять, что Рафаэль Камара не рассматривается как возможный кандидат, чтобы избежать излишней зависимости от Феррари.



Также стало известно, что Фернандо Алонсо ведет переговоры о заключении нового контракта.