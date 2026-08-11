Мерседес готовит крупную модернизацию болида W17 после летнего перерыва

Брэдли Лорд раскрыл планы Мерседеса на модернизацию болида W17 во второй половине сезона.

Мерседес намерен внести модификации в свой болид W17 после летнего перерыва, сообщает PlanetF1.



Брэдли Лорд, заместитель главы немецкой команды, раскрыл планы по модернизации W17 во второй половине сезона.



По его словам, болид будет подвергнут значительной модернизации после летнего перерыва. В первой половине сезона команда уже внедрила важные обновления в Монреале, а также постоянно улучшала аэродинамику, настройки и системы управления.



В данный момент Мерседес активно занимается повышением производительности, результаты которой будут применены к автомобилю после летнего перерыва.



Стоит отметить, что ранее Вольфф поразил своим прогнозом о будущем доминировании в Формуле-1.