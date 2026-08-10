Арвид Линдблад: Страсть Ферстаппена к автоспорту вдохновляет меня

Вдохновленный Ферстаппеном, Линдблад стремится к разнообразию в автоспорте, не ограничиваясь только Формулой-1.

Арвид Линдблад, пилот команды Racing Bulls, высказал свое восхищение Максом Ферстаппеном, подчеркнув, что его мотивирует не столько успехи голландского гонщика, сколько его страсть к автогонкам.



Линдблад подчеркнул, что, хотя он стремится к продолжительной карьере в Формуле-1, его также привлекают и другие гоночные серии.



"Это то, чем меня восхищает пример Макса Ферстаппена. Мне нравится, что он не просто любит Формулу-1 - он любит гонки. Есть большая разница. Вот почему он создал команду в GT, почему хочет выступить в 24 часах Ле-Мана, почему продолжает искать серии за пределами Формулы-1.

Когда я думаю о собственном будущем, то понимаю, что я похож в этом плане. Конечно, я хочу провести долгую карьеру в Формуле-1. Хочется остаться здесь на 10-15 лет. Но когда эта глава закончится, хотелось бы получить совершенно новый опыт. Я бы хотел погоняться в Индикаре несколько сезонов, попробовать австралийскую серию Supercars и исследовать другие формы автоспорта, которые меня интересуют. Гоночный мир огромен".



Ранее стало известно, что партнер Ферстаппена также выразил желание соперничать с четырехкратным чемпионом мира.