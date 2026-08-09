Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Аджар против Ферстаппена: Новые правила Формулы-1 увеличат шансы на победу

Аджар надеется сократить отставание от Ферстаппена благодаря новым техническим правилам, несмотря на быструю адаптацию последнего к изменениям.
Аджар против Ферстаппена: Новые правила Формулы-1 увеличат шансы на победу
Макс Ферстаппен (слева) и Исак Аджар / Getty Images

Французский гонщик команды Red Bull Исак Аджар выразил уверенность в том, что обновленные технические правила увеличат его шансы в соперничестве с Максом Ферстаппеном.

Аджар утверждает, что Ферстаппен имел глубокие знания о прошлогоднем болиде, что предоставляло ему значительное преимущество, отмечает F1 Oversteer.

Теперь, по мнению Аджара, оба гонщика адаптируются к новой машине, и он стремится сократить расстояние до своего коллеги, используя его опыт в процессе улучшения болида.

Однако, гонщик подчеркнул, что Ферстаппен способен быстро адаптироваться к любым техническим изменениям и подчеркнул, что переход к новому регламенту не сделал его менее быстрым.

Напомним, что Вольфф удивил своим прогнозом о будущем доминировании в Формуле-1.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости