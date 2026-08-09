Аджар против Ферстаппена: Новые правила Формулы-1 увеличат шансы на победу

Аджар надеется сократить отставание от Ферстаппена благодаря новым техническим правилам, несмотря на быструю адаптацию последнего к изменениям.

Французский гонщик команды Red Bull Исак Аджар выразил уверенность в том, что обновленные технические правила увеличат его шансы в соперничестве с Максом Ферстаппеном.



Аджар утверждает, что Ферстаппен имел глубокие знания о прошлогоднем болиде, что предоставляло ему значительное преимущество, отмечает F1 Oversteer.



Теперь, по мнению Аджара, оба гонщика адаптируются к новой машине, и он стремится сократить расстояние до своего коллеги, используя его опыт в процессе улучшения болида.



Однако, гонщик подчеркнул, что Ферстаппен способен быстро адаптироваться к любым техническим изменениям и подчеркнул, что переход к новому регламенту не сделал его менее быстрым.



Напомним, что Вольфф удивил своим прогнозом о будущем доминировании в Формуле-1.