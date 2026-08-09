Вольфф: Долгосрочное господство в Формуле-1 невозможно

Мерседес больше не доминирует в Формуле-1, заявил Вольфф, отметив, что разрыв между командами сократился.

Исполнительный директор команды Мерседес в Формуле-1 Тото Вольфф высказал сомнения относительно возможности долгосрочного господства одной команды, аналогичного тому, что наблюдалось в начале гибридной эры.



Вольфф отметил, что доминирование Мерседеса, начавшееся с 2014 года, во многом было обусловлено преимуществами в области силовых установок. Однако, как он заявил, в настоящее время разрыв между командами уменьшился, сообщает Racingnews365.



Вольфф привел в качестве примера команду Феррари, утверждая, что они находятся на равных с Мерседесом, и любой промах в настройках или обновлениях может быстро перевернуть ситуацию.



Вольфф также подчеркнул, что по мнению ФИА, на данный момент команда Ред Булл обладает самым эффективным двигателем внутреннего сгорания, в то время как силовая установка Мерседеса может оказаться наиболее мощной в конечном итоге.



Стоит отметить, что Формула-1 планирует продолжить уменьшение веса гоночных автомобилей.