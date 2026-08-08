Команды Формулы-1 отвергли предложение Пирелли о снижении давления в шинах

Команды Формулы-1 проголосовали против снижения давления в шинах, предложенного Пирелли, несмотря на жалобы гонщиков на перегрев и блокировки шин.

Как сообщает The Race, команды Формулы-1 отклонили предложение компании Пирелли о снижении минимального давления в шинах.



Следует учесть, что в сезоне 2026 года минимальное давление в шинах будет сохранено на уровне, который на 3-4 psi выше, чем в прошлом году. Это произошло, несмотря на жалобы гонщиков на недостаточное сцепление, блокировки и перегрев шин.



Важно отметить, что увеличенное давление в шинах является результатом требований безопасности, введенных после применения активной аэродинамики. В этом свете Пирелли предложила разрешить снижение давления, но только при условии обязательного исключения из гонки автомобилей с неисправной аэродинамикой.



Однако, не удалось собрать необходимое большинство голосов для одобрения предложения. Некоторые команды выразили опасения по поводу потенциального изменения баланса сил, в то время как другие не согласились с идеей автоматического исключения из гонки.



Тем временем, Формула-1 намерена продолжить снижение веса гоночных автомобилей.