Ред Булл предлагает Ферстаппену контракт до 2029 года без опции расторжения
Как сообщает Bild, Ред Булл активно работает над тем, чтобы удержать Макса Ферстаппена в своем составе.
Немецкое издание опровергло слухи о том, что команда пытается выкупить условие о возможности расторжения контракта.
По этому условию, Ферстаппен может самостоятельно прекратить сотрудничество с командой, если он не войдет в топ-3 к моменту летнего перерыва. Сейчас пилот занимает шестую позицию.
Однако, Ферстаппен не спешит с принятием решения, у него есть время до октября.
В Ред Булл хотят уладить эту ситуацию как можно быстрее. В связи с этим команда предложила Ферстаппену новый контракт, который будет действовать до 2029 года и не будет включать опцию расторжения. Отсутствие этой опции команда планирует компенсировать увеличением зарплаты пилота.
Напомним, что Ред Булл привлек специалиста из Мерседес.