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Ред Булл предлагает Ферстаппену контракт до 2029 года без опции расторжения

Ред Булл предлагает Ферстаппену новый контракт без опции расторжения, планируя компенсировать это увеличением зарплаты пилота.
Ред Булл предлагает Ферстаппену контракт до 2029 года без опции расторжения
Макс Ферстаппен / Getty Images

Как сообщает Bild, Ред Булл активно работает над тем, чтобы удержать Макса Ферстаппена в своем составе.

Немецкое издание опровергло слухи о том, что команда пытается выкупить условие о возможности расторжения контракта.

По этому условию, Ферстаппен может самостоятельно прекратить сотрудничество с командой, если он не войдет в топ-3 к моменту летнего перерыва. Сейчас пилот занимает шестую позицию.

Однако, Ферстаппен не спешит с принятием решения, у него есть время до октября.

В Ред Булл хотят уладить эту ситуацию как можно быстрее. В связи с этим команда предложила Ферстаппену новый контракт, который будет действовать до 2029 года и не будет включать опцию расторжения. Отсутствие этой опции команда планирует компенсировать увеличением зарплаты пилота.

Напомним, что Ред Булл привлек специалиста из Мерседес.

 

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