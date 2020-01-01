Цуренко отказалась от участия в турнире в Майами
Украинка решила сняться с квалификации соревнований.
Шестая ракетка Украины Леся Цуренко снялась с поединка против россиянки Варвары Грачевой в первом раунде квалификации турнира WTA 1000 в Майами, сообщает БТУ.
Что послужило причиной такому решению, неизвестно.
Вместо украинки соперницей Грачевой станет Габриэла Дабровски из Канады.
В основной сетке этого турнира поучаствуют Элина Свитолина и Марта Костюк.
Свитолина стартует со второго круга. Ее соперницей станет победительница пары Шелби Роджерс - Мэдисон Бренгл.
Костюк начнет выступления в США с первого раунда. Ее соперницей станет одна из теннисисток, которые выступят в квалификации.
Полная версия правил