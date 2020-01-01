Цуренко отказалась от участия в турнире в Майами

Украинка решила сняться с квалификации соревнований.

Шестая ракетка Украины Леся Цуренко снялась с поединка против россиянки Варвары Грачевой в первом раунде квалификации турнира WTA 1000 в Майами, сообщает БТУ.

Что послужило причиной такому решению, неизвестно.

Вместо украинки соперницей Грачевой станет Габриэла Дабровски из Канады.

В основной сетке этого турнира поучаствуют Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина стартует со второго круга. Ее соперницей станет победительница пары Шелби Роджерс - Мэдисон Бренгл.

Костюк начнет выступления в США с первого раунда. Ее соперницей станет одна из теннисисток, которые выступят в квалификации.