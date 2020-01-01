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Цуренко отказалась от участия в турнире в Майами

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Украинка решила сняться с квалификации соревнований.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Шестая ракетка Украины Леся Цуренко снялась с поединка против россиянки Варвары Грачевой в первом раунде квалификации турнира WTA 1000 в Майами, сообщает БТУ.

Что послужило причиной такому решению, неизвестно.

Вместо украинки соперницей Грачевой станет Габриэла Дабровски из Канады.

В основной сетке этого турнира поучаствуют Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина стартует со второго круга. Ее соперницей станет победительница пары Шелби Роджерс - Мэдисон Бренгл.

Костюк начнет выступления в США с первого раунда. Ее соперницей станет одна из теннисисток, которые выступят в квалификации.

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Теги: Леся Цуренко, теннис, WTA
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