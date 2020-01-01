Переключиться на мобильную версию

Циципас уступил Звереву в финале турнира в Акапулько

Комментариев: 0
Для грека это шестое поражение из шести финалов на уровне ATP 500.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас проиграл немецкому теннисисту Александру Звереву в финале турнира ATP 500 в Акапулько – 4:6, 6:7.

Поединок длился 2 часа 18 минут. Зверев оформил три брейка, выполнил четыре эйса и совершил восемь двойных ошибок. На счету Циципаса два брейка, три эйса и четыре двойные ошибки. В их личном противостоянии лидером остается греческий теннисист – 5:3.

Завоеванный на турнире Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC титул для немца стал 14-м в карьере.

Для Циципаса это восьмой проигрыш из 13 одиночных финалов в основном туре. На уровне ATP 500 он уступил во всех шести. 

Поделись:
Теги: Стефанос Циципас, Александр Зверев, теннис, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь