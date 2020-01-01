Циципас уступил Звереву в финале турнира в Акапулько

Для грека это шестое поражение из шести финалов на уровне ATP 500.

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас проиграл немецкому теннисисту Александру Звереву в финале турнира ATP 500 в Акапулько – 4:6, 6:7.

Поединок длился 2 часа 18 минут. Зверев оформил три брейка, выполнил четыре эйса и совершил восемь двойных ошибок. На счету Циципаса два брейка, три эйса и четыре двойные ошибки. В их личном противостоянии лидером остается греческий теннисист – 5:3.

Завоеванный на турнире Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC титул для немца стал 14-м в карьере.

Для Циципаса это восьмой проигрыш из 13 одиночных финалов в основном туре. На уровне ATP 500 он уступил во всех шести.