Марченко уступил в полуфинале турнира в Биелле

Украинец не сумел навязать борьбу немецкому теннисисту.

Первая ракетка Украины Илья Марченко (№ 169 ATP) завершил свое выступление на турнире в итальянской Биелле.

В полуфинале наш спортсмен уступил представителю Германии Даниэлю Мазуру.

Полуфинал, Биелле

Илья Марченко (Украина) - Даниэль Мазур (Германия) 3:6, 3:6

Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время Марченко сделал три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного из четырех брейк-поинтов.

Мазур, в свою очередь, совершил пять эйсов, одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из четырех.