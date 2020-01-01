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Марченко уступил в полуфинале турнира в Биелле

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Украинец не сумел навязать борьбу немецкому теннисисту.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Первая ракетка Украины Илья Марченко (№ 169 ATP) завершил свое выступление на турнире в итальянской Биелле.

В полуфинале наш спортсмен уступил представителю Германии Даниэлю Мазуру.

Полуфинал, Биелле

Илья Марченко (Украина) - Даниэль Мазур (Германия) 3:6, 3:6

Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время Марченко сделал три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного из четырех брейк-поинтов.

Мазур, в свою очередь, совершил пять эйсов, одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из четырех.

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Теги: Илья Марченко, Даниэль Мазур, теннис
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