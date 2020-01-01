Марченко уступил в полуфинале турнира в Биелле
Украинец не сумел навязать борьбу немецкому теннисисту.
Первая ракетка Украины Илья Марченко (№ 169 ATP) завершил свое выступление на турнире в итальянской Биелле.
В полуфинале наш спортсмен уступил представителю Германии Даниэлю Мазуру.
Полуфинал, Биелле
Илья Марченко (Украина) - Даниэль Мазур (Германия) 3:6, 3:6
Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время Марченко сделал три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного из четырех брейк-поинтов.
Мазур, в свою очередь, совершил пять эйсов, одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из четырех.
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