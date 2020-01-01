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"Пострадали легкие": Костюк показала, как перенесла коронавирус

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Украинская теннисистка восстанавливается после болезни.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк переболела коронавирусом COVID-19 и сейчас проходит процесс восстановления. Она прокомментировала свою болезнь.

"Несколько недель назад я сдала положительный тест на коронавирус. Из-за вируса особенно пострадали легкие, а также другие части организма, и это сильно усложнило выздоровление. Но сейчас я на верном пути. Увидимся в Майами. P.S. Мое лицо c COVID-19 на прошлой неделе".

Последний раз Костюк выходила на корт в официальном поединке еще в начале февраля, когда проиграла россиянке Веронике Кудерметовой на Открытом чемпионате Австралии.

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Теги: Марта Костюк, теннис, COVID-19
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