Стаховский вышел в 1/8 финала челленджера в Бьелле

Украинец добыл победу над 19-летним итальянцем.

Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал на турнире серии ATP Challenger Tour в итальянской Бьелле.

В 1/16 финала наш спортсмен одолел 19-летнего Маттео Джиганте из Италии.

Матч продолжался 1 час и 44 минуты и завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу украинца. Стаховский выполнил восемь эйсов и реализовал три из семи брейк-поинтов.

ATP Challenger в Бьелле. 1/16 финала

Сергей Стаховский (Украина) - Маттео Гиганте (Италия) 2:1 (7:5, 5:7, 6:2)

В следующем раунде Стаховский встретится с Марком-Андре Хюслером (№151 ATP).