Стаховский вышел в 1/8 финала челленджера в Бьелле
Украинец добыл победу над 19-летним итальянцем.
Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал на турнире серии ATP Challenger Tour в итальянской Бьелле.
В 1/16 финала наш спортсмен одолел 19-летнего Маттео Джиганте из Италии.
Матч продолжался 1 час и 44 минуты и завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу украинца. Стаховский выполнил восемь эйсов и реализовал три из семи брейк-поинтов.
ATP Challenger в Бьелле. 1/16 финала
Сергей Стаховский (Украина) - Маттео Гиганте (Италия) 2:1 (7:5, 5:7, 6:2)
В следующем раунде Стаховский встретится с Марком-Андре Хюслером (№151 ATP).
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