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Федерер озвучил свою основую цель в теннисе

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Швейцарец нацелен выступать на летних Олимпийских играх.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о значении для него предстоящих летних Олимпийских игр в Токио.

"Олимпиада – основная цель для меня. К сожалению, я пропустил Олимпийские игры в Рио в 2016 году из-за травмы левого колена. Надеюсь, вернусь на Олимпиаде в Токио.

Важно, чтобы к тому времени я полностью пришел в форму и чтобы вопросов к моему колену уже не возникало", - приводит слова швейцарца Tennis World USA.

Роджер Федерер является олимпийским чемпионом Пекина в парном разряде, а также серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде.

Напомним, на прошлой неделе после годового перерыва Федерер дошел до четвертьфинала турнира в Дохе.

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Теги: Роджер Федерер, теннис
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