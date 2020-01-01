Клейстерс не сыграет на турнирах WTA в Маями и Чарльстоне

Ким Клейстерс отложила свое возвращение в Тур WTA.

Бельгийская теннисистка, экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс не сможет сыграть на американских турнирах WTA серии 1000 в Майами и серии 500 в Чарлстоне.

По словам Клейстерс, она не готова в возвращению после операции на колене и перенесенного коронавируса.

«У меня были пару недель интенсивных тренировок. К сожалению, я еще не в том состоянии, в каком хотелось бы для выступлений против лучших. Когда я это начинала, то знала, что будет тяжело. Но я не готова завершать карьеру. В следующие 3-6 недель я пройду лечение, которое поможет справиться с болью, а затем соберусь со своей командой и посмотрим, что будет дальше», - написала бельгийка на своей странице в Twitter.

Напомним, что в феврале прошлого года Ким Клийстерс сыграла свой первый матч за более, чем семь лет.