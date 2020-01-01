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Цуренко сыграет в основной сетке турнира WTA в Мексике

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Леся Цуренко обыграла словацкую теннисистку Кристину Куцову.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
facebook.com/AbiertoGNPSeguros/

Украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в основную сетку турнира WTA серии 250 Abierto GNP Seguros в мексиканском Монтеррее.

В финале квалификации Цуренко играла против словачки Кристины Куцовой. Первый сет теннисистки начали с выигрыша по одному гейму на своих подачах, после чего начался обмен брейк-пойнтами. Куцова в третьем гейме создала два брейк-пойнта, однако реализовать их не смогла, а потом соперницы успешно реализовывали первый же созданный в гейме брейк-пойнт, дойдя до счета 5:3 в пользу Цуренко. Украинская теннисистка следом забрала гейм на своей подаче, выиграв сет со счетом 6:3.

Вторую партию Цуренко начала с очредного реализованного брейк-пойнта, после которого довела счет до 4:0. В пятом гейме украинская теннисистка снова создала брейк-пойнт, однако реализовать его не смогла и гейм выиграла Куцова. Однако своего преимущества Цуренко не упустила, проиграв еще один гейм при счете 5:1, после чего забрала гейм на своей подаче, выиграла сет 6:2 и матч.

За этот матч Цуренко совершила одну двойную ошибку против трех и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми против двух из четырех у Куцовой. Также обе теннисистки подали по одному эйсу.

Свою соперницу в первом раунде Леся Цуренко узнает позже. Среди вероятных соперниц украинки — первая сеянная Слоан Стивенс из США, вторая сеянная аргентинка украинского происхождения Надя Подороска и только что выигравшая турнир в Гвадалахаре испанская теннисистка Сара Соррибес, у которой седьмой номер посева.

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Теги: WTA, Леся Цуренко, Кристина Куцова
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