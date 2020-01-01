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Сара Соррибес — Эжени Бушар: видеообзор финала турнира WTA в Мексике

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Сара Соррибес выиграла первый чемпионский титул в Туре WTA.

Сара Соррибес
Сара Соррибес
facebook.com/AbiertoZapopan

Испанская теннисистка Сара Соррибес стала чемпионкой турнира WTA серии 250 Abierto Zapopan в мексиканской Гвадалахаре, обыграв в финале канадскую теннисистку, экс-пятую ракетку мира Эжени Бушар.

В этом матче Соррбес не подала ни одного эйса против одного, однако совершила одну двойную ошибку против трех и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти против трех из 12 у Бушар.

Стоит отметить, что и финал, и чемпионский титул на Abierto Zapopan стали для Соррибес первыми в её карьере в Туре WTA.

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Теги: WTA, Сара Соррибес Тормо, Эжени Бушар
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