Сара Соррибес — Эжени Бушар: видеообзор финала турнира WTA в Мексике
Сара Соррибес выиграла первый чемпионский титул в Туре WTA.
Испанская теннисистка Сара Соррибес стала чемпионкой турнира WTA серии 250 Abierto Zapopan в мексиканской Гвадалахаре, обыграв в финале канадскую теннисистку, экс-пятую ракетку мира Эжени Бушар.
В этом матче Соррбес не подала ни одного эйса против одного, однако совершила одну двойную ошибку против трех и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти против трех из 12 у Бушар.
Стоит отметить, что и финал, и чемпионский титул на Abierto Zapopan стали для Соррибес первыми в её карьере в Туре WTA.
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