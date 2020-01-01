Ваншельбойм стал чемпионом парного турнира ITF в Индии

Эрик Ваншельбойм выиграл первый парный титул в Мировом туре ITF.

Молодой украинский теннисист Эрик Ваншельбойм и его швейцарский напарник Лука Кастельнуово стали чемпионами турнира ITF серии 15 в индийском Индоре.

В финальном матче Ваншельбойм и его швейцарский напарник обыграли британскую пару Джонатан Биндинг — Генри Паттен. Первый сет украинско-швейцарская пара проиграла со счетом 2:6. Судьба второй партии решалась в тай-брейке, где сильнее были Ваншельбойм с напарником, а в третьем, решающем сете украинец и швейцарец оформили победу в матче, выиграв партию со счетом 11-9.

Для Эрика Ваншельбойма этот чемпионский титул стал первым в Мировом туре ITF в парном разряде.