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Ваншельбойм стал чемпионом парного турнира ITF в Индии

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Эрик Ваншельбойм выиграл первый парный титул в Мировом туре ITF.
Эрик Ваншельбойм и Лука Кастельнуово
Эрик Ваншельбойм и Лука Кастельнуово
instagram.com/eric_vanshel/

Молодой украинский теннисист Эрик Ваншельбойм и его швейцарский напарник Лука Кастельнуово стали чемпионами турнира ITF серии 15 в индийском Индоре.

В финальном матче Ваншельбойм и его швейцарский напарник обыграли британскую пару Джонатан Биндинг — Генри Паттен. Первый сет украинско-швейцарская пара проиграла со счетом 2:6. Судьба второй партии решалась в тай-брейке, где сильнее были Ваншельбойм с напарником, а в третьем, решающем сете украинец и швейцарец оформили победу в матче, выиграв партию со счетом 11-9.

Для Эрика Ваншельбойма этот чемпионский титул стал первым в Мировом туре ITF в парном разряде. 

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Теги: ITF, Эрик Ваншельбойм
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