Цуренко победила в первом раунде квалификации турнира WTA в Мексике

Леся Цуренко уверенно обыграла польку Катажину Каву.

Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы начала квалификацию турнира WTA серии 250 Abierto GNP Seguros в мексиканском Монтеррее.

Соперницей Цуренко в первом раунде квалификации была польская теннисистка Катаржина Кава, с которой украинка играла впервые. Кава выиграла первые два гейма первого сета, при чем во втором гейме Цуренко не реализовала два геймбола. Однако, украинская теннисистка сразу сравняла счет. При счете 3:3 Цуренко была близка к тому, чтобы выиграть гейм, но не реализовала два брейк-пойнта, а при счете 4:4 ей это удалось, после чего украинская теннисистка на своей подаче забрала сет со счетом 6:4.

Во второй партии Цуренко сразу захватила лидерство, выиграв первые два гейма и блольше его не упустила несмотря на то, что в четвертом гейме не реализовала четыре геймбола. Однако в девятом гейме, при счете 5:3 в пользу украинской теннисистки, геймбол не реализовала уже Кава, чем и воспользовалась Цуренко, выиграв сет со счетом 6:3 и матч.

В этом матче Цуренко совершила пять двойных ошибок против семи и реализовала шесть брейк-пойнтив из 13 против трех из 14 у Кавы. Эйс ни одна из теннисисток подать не смогла.

Свою соперницу в финале квалификации Леся Цуренко узнает по итогу матча между Аленой Большовой из Испании и словацкой теннисисткой Кристиной Куцовой.

Примечательно, что действующей чемпионкой Abierto GNP Seguros является другая украинская теннисистка Элина Свитолина.