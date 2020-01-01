Переключиться на мобильную версию

Цуренко победила в первом раунде квалификации турнира WTA в Мексике

Комментариев: 0
Леся Цуренко уверенно обыграла польку Катажину Каву.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы начала квалификацию турнира WTA серии 250 Abierto GNP Seguros в мексиканском Монтеррее.

Соперницей Цуренко в первом раунде квалификации была польская теннисистка Катаржина Кава, с которой украинка играла впервые. Кава выиграла первые два гейма первого сета, при чем во втором гейме Цуренко не реализовала два геймбола. Однако, украинская теннисистка сразу сравняла счет. При счете 3:3 Цуренко была близка к тому, чтобы выиграть гейм, но не реализовала два брейк-пойнта, а при счете 4:4 ей это удалось, после чего украинская теннисистка на своей подаче забрала сет со счетом 6:4.

Во второй партии Цуренко сразу захватила лидерство, выиграв первые два гейма и блольше его не упустила несмотря на то, что в четвертом гейме не реализовала четыре геймбола. Однако в девятом гейме, при счете 5:3 в пользу украинской теннисистки, геймбол не реализовала уже Кава, чем и воспользовалась Цуренко, выиграв сет со счетом 6:3 и матч.

В этом матче Цуренко совершила пять двойных ошибок против семи и реализовала шесть брейк-пойнтив из 13 против трех из 14 у Кавы. Эйс ни одна из теннисисток подать не смогла.

Свою соперницу в финале квалификации Леся Цуренко узнает по итогу матча между Аленой Большовой из Испании и словацкой теннисисткой Кристиной Куцовой.

Примечательно, что действующей чемпионкой Abierto GNP Seguros является другая украинская теннисистка Элина Свитолина.

Поделись:
Теги: WTA, Мексика, квалификация, Леся Цуренко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь