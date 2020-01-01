Гарбинье Мугуруса — Барбора Кречикова: видеообзор финала турнира WTA в Дубае

Испанская теннисистка выиграла первый чемпионский титул в сезоне.

Гарбинье Мугуруса Getty Images

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала чемпионкой турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Championships.

В финале Мугуруса в двух сетах со счетом 7:6, 6:3 обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову. За матч спортсменка из Испании подала семь эйсов против одного, совершила одну двойную ошибку против трех и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти против двух из девяти у Крейчиковой.

Этот чемпионский титул стал для Мугурусы первым в нынешнем сезоне.