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Гарбинье Мугуруса — Барбора Кречикова: видеообзор финала турнира WTA в Дубае

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Испанская теннисистка выиграла первый чемпионский титул в сезоне.

Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
Getty Images

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала чемпионкой турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Championships.

В финале Мугуруса в двух сетах со счетом 7:6, 6:3 обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову. За матч спортсменка из Испании подала семь эйсов против одного, совершила одну двойную ошибку против трех и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти против двух из девяти у Крейчиковой.

Этот чемпионский титул стал для Мугурусы первым в нынешнем сезоне.

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Теги: WTA, Дубай, Гарбинье Мугуруса, Барбора Крейчикова
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