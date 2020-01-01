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Мугуруса стала чемпионкой на турнире WTA в Дубае

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Гарбинье Мугуруса выиграла первый чемпионский титул в сезоне.
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
Getty Images

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала чемпионкой турнира WTA серии 1000 Dubai Duty Free Championships.

В финале Мугуруса играла против чешки Барборы Крейчиковой. Первый сет спортсменки начали с обмена реализованными брейк-пойнтами. Затем, в шестом-седьмом гейме, реализовали еще по одному брейк-пойнту. Мугуруса могла выигрывать сет еще в 12-м гейме при счете 6:5, однако не смогла реализовать три брейк-пойнта и отложила победу до решающего гейма — 7:6.

Перед началом второй партии в игре случилась длительная, около десяти минут, пауза, в течении которой Крейчикова уходила в раздевалку. А во втором сете лидерство испанской теннисистки стало ощутимым. В первом гейме она не дала чешке реализовать четыре геймбола, а при счете 5:3 в свою пользу создала три чемпионшип-пойнта и выиграла сет 6:3, и чемпионский титул.

Для Гарбинье Мугурусы этот титул стал первым в нынешнем сезоне — ранее испанская теннисистка два финала проиграла.

На следующей неделе в Дубае состоится в рамках Dubai Duty Free Championships чемпиона нынешнего года определят мужчины.

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Теги: WTA, Дубай, Гарбинье Мугуруса, Барбора Крейчикова
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