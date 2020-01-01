Басилашвили стал чемпионом турнира АТР в Катаре

Николоз Басилашвили в финале обыграл Роберто Баутисту.

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал чемпионом турнира АТР серии 250 в катарской Дохе.

В финальном матче Басилашвили играл против испанского теннисиста Роберто Баутисты. В первом сете шла абсолютно равная игра, соперники обменивались выигранными на своих подачах геймами. Тай-брейк при счете 6:6 тоже прошел в равной борьбе, в которой Басилашвили и Баутиста попеременно выходили вперед. В итоге Басилашвили смог забрать первый сет со счетом 7:5. Во второй партии равная игра продолжилась, однако лишь до счета 3:2 в пользу грузинского теннисиста, который после этого реализовал брейк-пойнт и довел сет до победы со счетом 6:2, реализовав в последнем гейме еще один брейк-пойнт.

Этот чемпионский титул стал для Николоза Басилашвили первым за два года и четвертым в карьере в Туре АТР.