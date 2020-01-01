Молчанов и Стаховский проиграли в финале Челленджера в Италии

Травма Дениса Молчанова вынудила украинцев сняться во втором сете.

Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский проиграли французам Кантену Али и Тристану ламазену в финале турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

Проблемы у украинской пары начались еще в первом сете, в котором Молчанов и Стаховский смогли выиграть лишь один гейм. Во второй партии французы повели 0:2, когда Молчанов получил травму, из-за которой украинцы были вынуждены завершить игру досрочно.

Напомним, что в этом сезоне Денис Молчанов выиграл три чемпионских турнира в парном разряде, выступая с казахстанским теннисистом Александром Недовесовым.