Переключиться на мобильную версию

Цуренко и Снигур выступят на турнире ITF в Дубае

Комментариев: 0
Леся Цуренко заявлена в основную сетку, Дарья Снигур — в квалификацию.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
БТУ

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Дарья Снигур выступят на турнире Мирового тура ITF серии 25 в Дубае, который пройдет с 29 марта по 4 апреля.

Цуренко заявлена в основную сетку под четвертым номером. Первый номер — у китаянки Чжу Линь.

Снигур начнет выступления в турнире с квалификации, где она заявлена под третьим номером. Первый номер квалификационного списка — у испанской теннисистки Йорйины Гарсии Перес.

Отметим, что в последний раз Цуренко стартовала в Мировом туре ITF шесть лет назад — в апреле 2014 года на турнире в американском Пэлхеме.

Поделись:
Теги: ITF, Леся Цуренко, Дарья Снигур
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь