Цуренко и Снигур выступят на турнире ITF в Дубае

Леся Цуренко заявлена в основную сетку, Дарья Снигур — в квалификацию.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Дарья Снигур выступят на турнире Мирового тура ITF серии 25 в Дубае, который пройдет с 29 марта по 4 апреля.

Цуренко заявлена в основную сетку под четвертым номером. Первый номер — у китаянки Чжу Линь.

Снигур начнет выступления в турнире с квалификации, где она заявлена под третьим номером. Первый номер квалификационного списка — у испанской теннисистки Йорйины Гарсии Перес.

Отметим, что в последний раз Цуренко стартовала в Мировом туре ITF шесть лет назад — в апреле 2014 года на турнире в американском Пэлхеме.