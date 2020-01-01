Марченко проиграл Броуди в полуфинале Челленджера в Италии

Илья Марченко выбыл из турнира в Бьелле.

Украинский теннисист Илья Марченко протиграл британцу Лиэму Броуди в полуфинале турнира АТР серии Челленджер в итальянской Бьелле.

В первом сете Броуди повет со счетом 4:1, выиграв подряд первые три гейма. После жтого Марченко забрал гейм на своей подаче и реализовал брейк-пойнт. Однако дальше брейк-пойнт реализовал уже британский теннисист. При счете 3:5 Марченко создал еще один брейк-пойнт, однако реализовать его не смог и Броуди забрал сет со счетом 6:3. Вторая партию британец начал с реализованного брейк-пойнта. Потом спортсмены, обмениваясь выигранными подачами, довели счет до 5:4 в пользу Броуди, при котором Марченко смог забрать три гейма подряд. При счете 6:5 в свою пользу у украинского теннисиста была воможность выиграть сет, однако он не смог реализовать два брейк-пойнта, чем воспользовался его визвави, который сравнял сет. А на решающем тай-брейке Марченко уже ничего не смог противопоставить Броуди. 7:6 и британский теннисист прошел в финал.

За этот матч Марченко подал один эйс против трех, сделал три двойные ошибки против одной и реализовал два брейк-пойнта из шести против трех из четырех у Броуди.

В финале соперником Лиэма Броуди может стать итальянец Андреас Сеппи, который ранее выбил другого украинского теннисиста Сергея Стаховского.