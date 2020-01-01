Украинка Закарлюк пробилась в финал турнира ITF

Спортсменка в трех сетах справилась с представительницей Румынии.

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк (WTA № 489) сумела выйти в финал хардового турнира ITF, который проходит в индийском Пуне.

В рамках 1/2 финала турнира 24-летняя украинка в трех сетах обыграла представительницу Румынии Мирьям Булгару (WTA № 365).

W25 Pune 2021, Пуне (Индия)

Полуфинал

Марианна Закарлюк (Украина) - Мирьям Булгару (Румыния) - 6:7 (5), 6:4, 6:4

В финале украинке предстоит сыграть с бразильской теннисисткой Лаурой Пигосси (WTA № 377).

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 25 тысяч долларов.