Пэр: В АТР теперь грустно, скучно и странно

Бенуа Пэр прокомментировал антикоронавирусные меры в АТР.

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал антикоронавирусные меры, которые принимают в Туре АТР. В частности — проведение матчей без зрителей.

По мнению Пэра, который занимает 29-е место в мировом рейтинге, без зрителей на трибунах Тур АТР потерял свои краски.

«Я бы хотел поговорить о том, что как грустно, скучно и странно теперь в АТР. Я знаю, что вы скажете, мол, я не понимаю, как мне повезло и так далее. Но выступать на стадионах без зрителей, без какой-либо атмосферы – это не то, ради чего я играю в теннис. Когда нужно быть либо в отеле, либо в теннисном клубе, когда нельзя никогда выходить из-за риска получить штраф или дисквалификацию, когда нет никакого удовольствия в путешествиях. Эта работа потеряла все свои краски», - написал француз на своей странице в Instagram.

Сейчас Пэр выступал на турнире серии 250 Chile Open, где, будучи вторым сеянным, во втором раунде уступил первой ракетке мира среди юниоров, датчанину Хольгеру Руне.