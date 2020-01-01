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Баутиста и Басилашвили вышли в финал туринра АТР в Катаре

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Баутиста обыграл Рублева, Басилашвили — Фритца.
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
Getty Images

Испанский теннисист Роберто Баутиста и грузин Николоз Басилашвили сыграют в финале турнира АТР серии 250 Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

Пятый номер посева Баутиста в полуфинальном матче обыграл российского теннисиста Андрея Рублева. В первом сете после коротка обмена выигранными подачам испанец в четвертом гейме реализовал брейк-пойнт, а затем повел 4:1. После этого соперники снова начали выигрывать геймы на своих подачах и Баутиста забрал сет со счетом 6:3. Вторую партию испанский теннисист начал с того, что реализовал брейк-пойнт после того, как Рублев дважды подавал геймбол. В ответ россиянин сам реализовал брейк-пойнт, а потом забрал гейм на своей подаче после того, как брейк-пойнт не реализовал Баутиста. Четвертый и пятый геймы теннисисты выиграли на своих подачах, после чего испанец забрал четыре гейма подряд, выиграл сет со счетом 6:3 и матч.

Американец Тэйлор Харри Фритц выиграл первые два гейма первого сета игры против Николоза Басилашвили, однако грузин далее сам выиграл два гейма подряд. В дальнейшей игре соперники забирали геймы на своих подачах и перевели сет на тай-брейк, где сильнее был грузинский теннисист, выигравший сет со счетом 7:6. Во второй партии до тай-брейка игра не дошла. Басилашвили выиграл три гейма подряд, затем, отдав один гейм на подаче Фритца, выиграл еще три гейма подряд, сет со счетом 6:1 и матч.

Финал турнира в Дохе между Роберто Баутистой и Николозом Басилашвили станет пятой очной встречей испанца и грузина. В предыдущих четырех матчах три победы одержал Баутиста. В последний раз они играли друг с другом в сентябре прошлого года в первом раунде турнира в немецком Гамбурге и победу одержал испанский теннисист.

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Теги: АТР, Роберто Баутиста-Агут, Николоз Басилашвили
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