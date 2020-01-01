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Циципас: Теннисисты рады возвращению Федерера

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Стефанос Циципас прокомментировал возвращение Роджера Федерера в Тур АТР.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал возвращение в Тур АТР швейцарца Роджера Федерера.

По словам Циципаса, возвращению Федерера рады и болельщики, и игроки, а сам швейцарский теннисист — источник вдохновения для грека.

«Я счастлив, что он вернулся. Это приносит радость не только болельщикам, а и другим теннисистам. Роджер — еще и источник вдохновения, который помогает мне во многих аспектах игры. Здорово видеть, как он играет, хотя мне такого уровня никогда не достичь. Однако я могу брать с него пример и восхищаться им — и это хорошо», - приводит слова греческого теннисиста официальный сайт АТР,

Напоминаем, что Федерер выбыл из турнира серии 250 в Дохе, проиграв в четвертьфинале грузину Николозу Басилашвили.

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Теги: АТР, Стефанос Циципас, Роджер Федерер
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